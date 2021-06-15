Российский депутат резко отреагировал на идею Киева обложить крымчан налогами

Депутат Госдумы Руслан Бальбек жестко прокомментировал слова о том, что Украина разрабатывает закон против жителей Крыма. Политик назвал эту новость «пылью в глаза». Об этом сообщило агентство RT.

Киевские власти начали разработку закона, который отменяет статус Крыма как свободной экономической зоны. Согласно нововведению, украинцы, которые проживают на территории полуострова, будут обязаны платить налоги, действующие на территории Украины. Бальбек прокомментировал заявления украинской стороны.

«Это все пыль в глаза, сигнал западному миру о якобы каком-то контроле над жизнью полуострова, попытка обратить на себя внимание: смотрите, как мы жестко действуем, с нами надо считаться!»— заметил политик.

Он назвал подобное решение Украины желанием войти в новостную повестку. Однако отметил, что из-за переговоров России и США и чемпионата Европы по футболку внимание общественности привлечено к другому.