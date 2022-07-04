Российский депутат предложил объявить США террористическим государством

Нужно на всех международных площадках объявить, что Соединенные Штаты поставляют Украине данные со спутников для боевых действий. Это является агрессией против России. Такое заявление сделал депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов.

По его словам, фактически США участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Ведь поставляемое ими опужие используется для обстрелов городов России.

«Это надо открыто заявить на всех международных площадках, потребовать созыва специального заседания Совета Безопасности ООН и объявить США террористическим государством», — сказал он РИА «Новости».

Представители Минобороны РФ сообщили, чтр ночью 3 июля украинские войска провели атаки по Белгороду. Для этого они воспользовались тремя ракетами «Точка-У» с кассетными головными частями.

По данным военного ведомства, ПВО уничтожила все ракеты в воздухе, но обломки одной из них упали. В результате этого три человека погибли, 65 домов разрушены.

Ранее РИА «Новости» сообщило, что американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar за три дня до украинского ракетного удара по Белгороду вел съемку города.