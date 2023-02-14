Власть 14 февраля 2023, 16:32 Российский бизнес защитят от необоснованного уголовного преследования Путин подчеркнул важность защиты бизнеса в РФ от необоснованного уголовного преследования

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Защита бизнеса в России от необоснованного уголовного преследования особенно важна в условиях санкционной агрессии. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на ежегодном совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.

Глава государства подчеркнул, что судебная власть через правоприменительную практику всегда влияла на формирование в России благоприятного делового, инвестиционного климата.

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«Сегодня в условиях санкционной агрессии, по-другому не скажешь, против России, это особенно актуально», — отметил президент.

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По его словам, законодательные гарантии бизнесу от необоснованного уголовного преследования будут способствовать дальнейшей гуманизации правосудия.

Путин обратил внимание, что назначение предпринимателям более мягких мер наказания вместо помещения под арест способствует гуманизации правосудия.

Ранее Путин назвал причину, по которой Россия перестала исполнять решения ЕСПЧ.