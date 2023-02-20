Власть 20 февраля 2023, 11:17 Российский бизнес заявил о желании услышать в послании президента конкретные задачи для отрасли Бизнес-омбудсмен Титов: предприниматели ждут от Путина заявлений о курсе на свободу freepik

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Бизнес-сообщество ожидает от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию постановки конкретных задач для предпринимателей, по какому пути им дальше развиваться в современных реалиях. Своими мнениями с РИА «Новости» поделились представители отрасли.

По мнению уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, представители бизнеса ожидают от послания объявления курса на свободу деятельности.

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«Важно не только сохранять базовые условия — то же налогообложение, но и снимать новые регуляторные барьеры. Например, продлить мораторий на проверки на бессрочной основе», — заявил он.

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что не стоит заострять внимание на одной спецоперации.

«Понятно, будет разговор о новых территориях, об изменившемся мире, но все-таки главное — это экономика, и на фоне экономики — развитие социальной сферы», — заявил он.

По словам независимого эксперта в сфере промышленности и энергетики Леонида Хазанова, президент России будет говорить о поддержке участников спецоперации и их семей.

«Я вообще не встречал пресс-релизов больших компаний, в частности металлургических, об оказании им помощи, хотя в то же время в прессе можно найти немало публикаций о том, как ею занимаются простые люди и власти регионов», — пояснил эксперт.

В свою очередь, финансисты выразили надежду, что глава государства объявит новые льготные кредитные программы, в частности льготную ипотеку. Банкиры ожидают обсуждения вопросов, связанных с автокредитами.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в своем послании президент страны уделит особое внимание темам спецоперации и даст оценку происходящему сегодня в стране и мире.