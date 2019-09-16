Российских «зайцев» и дебоширов решили поместить в черный список

Как сообщил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в таких мерах нет смысла. Кроме того, создание такой базы слишком дорого. Эксперт объяснил, что любую информацию о нарушителях можно получить при необходимости. По его словам, в стране достаточно механизмов давления на нарушителей в транспорте.

«Например, можно выдворить его из автобуса, вызвать полицию и составить протокол, привлечь к ответственности<...> Создавать для этого специальную базу — затратно», — заявил Похмелкин.

Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков напомнил, что любые ограничения, в том числе на проезд, можно вынести только на основании решения суда в рамках закона. Любое внесудебное решение незаконно. По его словам, решение на запрет проезда на любом транспорте в административном порядке существенно ограничивает права россиян.

Он отметил, что для авиаперевозок есть специальные «черные списки» и нормативно-правовая база. Для автобусных перевозок такой базы не существует по техническим причинам, сообщил «Царьград».

«Контролер, который продает билеты на междугородние рейсы автобусов, не будет проверять базу перед продажей билета, потому что это займет много времени. Более того, есть такие места, где не ловит ни связь, ни интернет», — добавил председатель общественного совета при Минтрансе Михаил Блинкин.