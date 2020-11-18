Российских врачей попросили лечить пациентов, а не «управлять» ими

Владимир Путин попросил не использовать термин «управление пациентами». Он отметил, что пациентов надо лечить, а не управлять ими.

Управление пациентами упомянул на совещании президента с членами правительства глава Минздрава России Михаил Мурашко. Тогда Путин поправил его.

«Надо управлять коечным фондом, надо управлять системой лекарственного обеспечения, надо управлять системами связи, надо обеспечить своевременное тестирование, как я сказал уже, и так далее», — объяснил президент. Его слова приводит РИА «Новости».

При этом Владимир Путин отметил, что понимает, почему Михаил Мурашко использует эту фразу, — это же профессиональная терминология. Но все-таки лучше уходить от выражений, которые могут неверно расставить акценты. К тому же эта фраза не несет точного содержания.

На совещании Владимиру Путину также доложили о ситуации с коронавирусом в России. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы, где заболеваемость все еще остается на высоком уровне. Лидером по этому показателю выступает Карелия.