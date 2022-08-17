Российских чиновников обяжут сообщать о попытках дать им взятку

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, который обяжет региональных чиновников сообщать в прокуратуру или другие правоохранительные органы о попытках склонить их к коррупции. Документ опубликован в базе данных нижней палаты российского парламента.

Законопроект предусматривает, что если чиновник столкнулся с предложением коррупционного характера, то он обязан обратиться в прокуратуру или другие контролирующие ведомства. Они в течение пяти дней обязаны провести проверку.

В пояснительной записке говорится, что такой же порядок уже установлен в отношении депутатов региональных парламентов. Народные избранники обязаны сообщать о попытках склонения к коррупционному преступлению в комиссию законодательного органа по контролю достоверности сведений в декларациях о доходах и имуществе.

Новый законопроект предусматривает, что, если чиновник не сообщит о попытке склонить его к коррупционной деятельности, его ждет наказание и ответственность, предусмотренные правовыми актами.