Российских чиновников научат правилам поведения на корпоративах

Поведение чиновников на корпоративных вечеринках предложили регламентировать. Правила помогут госслужащим избежать возникновения двусмысленных ситуаций.

С соответствующим предложением обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на текст документа.

Петров обратил внимание, что после новогодних корпоративов в социальных сетях появляются фото и видеоматериалы с участием муниципальных и государственных служащих. Причем их содержание не всегда соответствует статусу участников съемки. По мнению депутата, подобные происшествия негативно влияют на имидж и авторитет государственной власти.

«Служащие не должны забывать, что являются „лицом“ государства в глазах людей», — подчеркнул Петров.

При этом он заметил, что чиновники любого ранга вправе проводить свой досуг так, как представляют его с учетом личных границ о нормах допустимого.

Парламентарий попросил о введении «дополнительных „нравственных“ правил», благодаря которым удалось бы исключить «возникновение двусмысленных и нелицеприятных случаев с участием чиновников».

Кроме того, по мнению Петрова, нелишним будет усилить контроль за расходованием бюджетных средств на мероприятия подобного плана. Неформальный отдых чиновников, подчеркнул он, за счет бюджетных средств оплачиваться не должен. Исключения здесь составляют только случаи, которые предусматривает и допускает законодательство.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова открыла новогодний корпоратив Департамента информации и печати ведомства зажигательным танцем. В паре со своим заместителем Захарова станцевала твист.