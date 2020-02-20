Российских чиновников наказали за наклейку «Обама ЧМО»
«К дисциплинарной ответственности были привлечены двое сотрудников Северо-Кавказского филиала [министерства] и один сотрудник ФГУП, ответственные за допущенные ошибки», — приводят сообщение Минэнерго «Открытые медиа».
При этом пресс-секретарь ведомства не стал уточнять, как именно наказали работников и какие должности они занимают. В министерстве добавили, что после инцидента сотрудников не уволили.
Заказ на сайте госзакупок нашли 7 февраля. Среди разных наименований запчастей для ремонта машин был пункт с наклейкой «Обама ЧМО». Стоимость надписи составила 81 рубль за штуку. Общая стоимость лотов превысила 18 миллионов рублей.
Как объяснил юрист из Северо-Кавказского филиала, появление в списке наклейки произошло из-за «ошибки текстового оператора вроде Т9».