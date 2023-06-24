Власть 24 июня 2023, 10:12 Российские войска сражаются героически — Путин Президент Путин: российские войска сражаются героически РИА «Новости»

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Российские войска сражаются героически. Об этом президент России Владимир Путин заявил в своем обращении утром 24 июня в связи с ситуацией вокруг ЧВК «Вагнер» и его основателя Евгения Пригожина. Об этом сообщил сайт Кремля.

«Российские войска сражаются героически», — отметил глава государства.

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Он уточнил, что минувшей ночью говорил с командующими всех направлений.

Путин обратился к россиянам, военным и силовым ведомствам, кого, по его словам, обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа.

«Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее», — подчеркнул президент.

По словам главы государства, против России Запад направил всю военную и информационную машину. Но страна борется за жизнь и безопасность своих граждан, за суверенитет и независимость, за право оставаться государством с тысячелетней историей.

Российский лидер добавил, что Россию защитят от внутреннего предательства.