24 июня 2023, 10:12
Российские войска сражаются героически — Путин
Президент Путин: российские войска сражаются героически
Российские войска сражаются героически. Об этом президент России Владимир Путин заявил в своем обращении утром 24 июня в связи с ситуацией вокруг ЧВК «Вагнер» и его основателя Евгения Пригожина. Об этом сообщил сайт Кремля.
«Российские войска сражаются героически», — отметил глава государства.
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Он уточнил, что минувшей ночью говорил с командующими всех направлений.
Путин обратился к россиянам, военным и силовым ведомствам, кого, по его словам, обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа.
«Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее», — подчеркнул президент.
По словам главы государства, против России Запад направил всю военную и информационную машину. Но страна борется за жизнь и безопасность своих граждан, за суверенитет и независимость, за право оставаться государством с тысячелетней историей.
Российский лидер добавил, что Россию защитят от внутреннего предательства.
Владимир Путин
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