Власть 17 февраля 2023, 00:58 Российские войска перемолотят всю поставляемую Украине западную технику — Рябков Замглавы МИД Рябков: западная военная техника на Украине будет перемолота Defense.gov

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Российские войска перемолотят всю военную технику, которую Запад поставляет на Украину. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

«Все то, что сейчас загружается на очередной морской транспорт, будет перемолото. Все эти „Леопарды“, которые с миру по нитке направляются туда, будут повергнуты нашим огнем», — отметил он.

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Рябков также назвал абсурдным решением Запада по поводу поставок оружия ВСУ.

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«Бронетехника, которую США со своими союзниками собирают чуть ли не со всего мира, говорит о том, есть ли в умах тех, кто принимает решения в Вашингтоне, место для политического решения», — добавил замглавы МИД России.

Рябков напомнил, что российская сторона направляла США предупредительные сигналы, что не нужно играть с огнем. Американские власти призывали не делать ставку на безальтернативную эскалацию. По словам дипломата, Россия демонстрирует приверженность принципу недопустимости ядерной войны.

«У нас нет изменений в доктринальных документах, о которых тоже говорилось многократно, но мы видим, что эскалационный курс Запада не имеет пределов», — подытожил он.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что страны Запада должны обеспечить военную помощь Украине, которая потребуется для успеха весеннего контрнаступления.