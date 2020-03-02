Российские военные вошли в сирийский Саракеб

Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб. Северо-западный город Сирии находится на линии фронта провинции Идлиб.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон.

В центре подчеркнули особое значение контроля трасс М4 — М5 города Саракеба. Это позволит обезопасить передвижение для автотранспорта и гражданского населения.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в феврале 2020 года, когда в районе активизировались террористы. При поддержке турецкой армии боевики начали атаковать позиции войск президента Сирии Башара Асада. После того, как российские бомбардировщики предотвратили наступление, отношения между Россией и Турцией накалились. Советник президента Турции Месут Хакки заявил, что готов к войне с Россией и что она «будет расчленена изнутри».

Ранее президент Турции сообщил, что не имеет никаких проблем в Сирии с Ираном и Россией. По его мнению, он борется за национальную безопасность страны.