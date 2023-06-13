Власть 13 июня 2023, 19:14 Российские власти задумались о выходе из зерновой сделки Президент Путин: российские власти думают о том, чтобы выйти из зерновой сделки

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Россия думает над тем, чтобы выйти из зерновой сделки. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. По его словам, к этому может привести использование украиной зернового коридора в военных целях.

«Мы сейчас думаем над тем, чтобы нам выйти из этой зерновой сделки. Тем более, что эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска беспилотников, морских беспилотников», — сказал российский лидер.

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При этом Путин подчеркнул, что Россия участвует в зерновой сделке не ради Украины, а ради дружественных стран в Африке и в Латинской Америке, ради беднейших стран мира. По его словам, Россию с этой сделкой снова обманули, так как для экспорта нашего зерна Запад не сделал ничего из обещанного.

Глава государства снова напомнил, что в беднейшие страны мира по зерновому коридору попадает лишь 3,5% украинского зерна. Остальное оседает в Европе.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в организации не на шутку обеспокоены ситуацией с продлением зерновой сделки. По его словам, ООН ведет усердную работу над обеспечением экспорта российского продовольствия и удобрений.