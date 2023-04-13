Важное 13 апреля 2023, 13:57 Российские власти обсудят дополнительные меры поддержки семей Президент Путин: с правительством обсуждается дополнительная поддержка семей и рождаемости РИА «Новости»

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Власти России примут решение о дополнительных мерах поддержки семей и рождаемости в стране. На это указал президент страны Владимир Путин во время встречи с генеральным директором «Дом.РФ» Виталием Мутко. Слова главы государства привела пресс-служба Кремля.

«Мы с правительством сейчас обсуждаем различные возможные дополнительные меры поддержки семей, поддержки демографии, рождаемости. Я так понимаю — и вы, наверное, с этим согласны, — что эти льготные семейные ипотеки, конечно, имеют значение», — сказал Путин.

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Мутко отметил востребованность семейной ипотеки, которую продлили до 1 июля 2024 года. По его словам, «она уже догоняет льготную». Он предложил российскому кабмину рассмотреть меры по стимулированию покупки квартир большего размера. Ведь свыше 50% жилья, которое можно купить в ипотеку, — это однокомнатные и малогабаритные квартиры.

«Хотя бы, если семья берет большую квартиру, на один-два пункта можно было бы субсидировать ипотечную ставку,», — отметил гендиректор «Дом.РФ»

Семейная ипотека доступна всем российским семьям, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился ребенок. Такие образом родители могут приобрести жилье под 6% годовых.