Важное 11 апреля 2023, 09:37 Российские власти не будут проводить мобилизацию в ближайшее время — Картаполов Депутат Картаполов: мобилизацию в России пока не планируют РИА «Новости»

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Проведение мобилизации пока не планируется в России. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире «Соловьев Live»

«Ее нет и не планируется», — сказал он.

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По его словам, новые правила получения повесток затронут не только призывников, но также всех военнообязанных. Картаполов уточнил, что электронные оповещения от военкоматов продублируют традиционные повестки. При этом оба типа документа будут иметь равную юридическую силу, подчеркнул депутат.

Также он добавил, что Госдума уже во вторник, 11 апреля, обсудит поправки о едином реестре военнообязанных. Кроме того, уклонистам от призыва грозят запреты на выезд и заключение сделок.

Частичную мобилизацию в России объявили в сентябре 2022 года. В рамках нее Минобороны РФ набрало 300 тысяч человек для отправки в зону СВО.