14 ноября 2022, 20:42
Российские власти Херсонской области пообещали защитить жителей левого берега Днепра
Представители российских властей Херсонской области примут все доступные им меры для обеспечения жителей левого берега Днепра в регионе. Об этом сообщил ТАСС со слов сотрудников пресс-службы врио губернатора региона от РФ Владимира Сальдо.
«Власти примут все меры для обеспечения безопасности жителей левобережья Херсонщины», — сообщил источник издания.
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При этом ранее в ведомстве сообщали, что представители России в регионе знают о репрессиях со стороны Украины, которые совершались после прихода в Херсонскую область подразделений ВСУ и отвода ВС РФ. Также в пресс-службе Сальдо отмечали, что подобные действия могут применить к любому жителю региона. По их словам, от представителей Украины можно ожидать чего угодно, вплоть до повреждения плотины Каховской ГЭС.
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Ранее Сальдо заявлял, что подразделения ВС России переживают непростые времена в Херсонской области. Также он пообещал, что союзные силы отстоят свою землю. Таким образом он прокомментировал отвод российских войск из Херсона на правый берег Днепра. Эти его слова прокомментировал RT.
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