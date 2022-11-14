Власть 14 ноября 2022, 20:42 Российские власти Херсонской области пообещали защитить жителей левого берега Днепра РИА «Новости»

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Представители российских властей Херсонской области примут все доступные им меры для обеспечения жителей левого берега Днепра в регионе. Об этом сообщил ТАСС со слов сотрудников пресс-службы врио губернатора региона от РФ Владимира Сальдо.

«Власти примут все меры для обеспечения безопасности жителей левобережья Херсонщины», — сообщил источник издания.

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При этом ранее в ведомстве сообщали, что представители России в регионе знают о репрессиях со стороны Украины, которые совершались после прихода в Херсонскую область подразделений ВСУ и отвода ВС РФ. Также в пресс-службе Сальдо отмечали, что подобные действия могут применить к любому жителю региона. По их словам, от представителей Украины можно ожидать чего угодно, вплоть до повреждения плотины Каховской ГЭС.

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Ранее Сальдо заявлял, что подразделения ВС России переживают непростые времена в Херсонской области. Также он пообещал, что союзные силы отстоят свою землю. Таким образом он прокомментировал отвод российских войск из Херсона на правый берег Днепра. Эти его слова прокомментировал RT.