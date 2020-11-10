Все российские вакцины эффективны. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании совета глав государств — членов ШОС.

«Исследования показали, уже показали и подтвердили, что, во-первых, эти вакцины безопасны, нет никаких серьезных последствий после их применения, и, во-вторых, они все эффективны», — сказал Путин, говоря о российских препаратах от коронавируса. Его процитировало РИА «Новости».

Президент отметил, что Россия готова сотрудничать со всеми странами мира по вакцинам от новой коронавирусной инфекции. Он согласился с мнением премьера Пакистана Имрана Хана том, что вакцина от COVID-19 должна быть доступна для всех. Также российский лидер предложил не политизировать ситуацию вокруг пандемии.

«В том числе это касается и роли вакцин, которые, безусловно, должны сыграть очень важную роль в преодолении этого кризиса», — подчеркнул глава Российского государства.

Россия зарегистрировала две вакцины от коронавируса. Первая — это «Спутник V» от Центра имени Гамалеи. Вторая — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Путин заявил, что в скором времени регистрацию пройдет и третий российский препарат от COVID-19. Об этом написал ТАСС.

За последние сутки в России зарегистрировано 20 977 случаев коронавируса. Это на 821 меньше, чем 9 ноября. Больше всего новых заражений по-прежнему в Москве. В российской столице заболели 5902 человека.