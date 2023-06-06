Власть 06 июня 2023, 18:23 Российские таксопарки предложили перевести на отечественные машины Путин поручил изучить возможность перевода таксопарков на российские машины РИА «Новости»

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Правительство России в рамках выполнения программы стимулирования спроса на отечественную продукцию изучит возможность перевода таксопарков и сервисов каршеринга на машины российской сборки. Такое поручение по итогам заседания президиума Госсовета дал президент России Владимир Путин. Полный текст появился на сайте Кремля.

В тексте говорится, что для решения этого вопроса необходимо учитывать возможные объемы производства отечественной автомобильной промышленности, а также разработать требования к локализации производства машин, которые задействованы в таксопарках и услугах каршеринга.

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Ответственным за выполнение этого поручения стал премьер-министр России Михаил Мишустин. Первый доклад по проведенной работе он представит до 1 августа.

По данным СМИ, в прошлом году компания «Яндекс» обратилась к руководству «АвтоВАЗ» и китайским автопроизводителям BAIC Group и Chery с просьбой о закупке 50 тысяч машин для компаний, с которыми работает сервис «Яндекс.Такси».

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин заявил, что пока ни одна компания не сможет покрыть дефицит машин в таксопарках из-за особенностей производства. Но выходом может стать поставка деталей для уже существующих автомобилей.