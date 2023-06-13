Власть 13 июня 2023, 02:39 Российские студенты поедут восстанавливать Мариуполь — Голикова Голикова: российские студотряды примут участие в восстановлении инфраструктуры Мариуполя РИА «Новости»

Читать 360tv в

Этим летом российские студенческие отряды (РСО) примут участие в восстановлении инфраструктуры Мариуполя. Об этом в видеоприветствии к открытию 64-го трудового семестра студотрядов заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ее слова передал ТАСС.

В 2023 году к студенческим отрядам присоединится около 200 тысяч человек из 81 региона страны, отметила вице-премьер. Она напомнила, что благодаря студентам восстановили мемориальный комплекс «Саур-Могила» в ДНР.

Реклама

«Этим летом будет восстанавливаться инфраструктура города Мариуполя. Вместе с этим медицинские отряды уже на протяжении года участвуют в гуманитарных миссиях РСО и вносят большой вклад, работая в сфере здравоохранения в Луганской Народной Республике», — сообщила Голикова.

Вице-премьер подчеркнула важность работы РСО на предприятиях оборонно-промышелнного комплекса, а также на железной дороге в качестве проводников. Более 35 тысяч студентов по всей России этим летом освоят программы профессионального обучения по рабочим специальностям, отметила Голикова.