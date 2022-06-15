Российские спутники получат приоритет в программе «Роскосмоса»

«Роскосмос» пересмотрит федеральную космическую программу таким образом, чтобы российские спутники получили в ней приоритет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу корпорации.

По данным RT, орбитальная группировка гражданского и двойного назначения получит дополнительное финансирование. В нее входят метеорологические спутники и аппараты дистанционного зондирования планеты.

«Проект программы в ближайшее время будет согласован с заинтересованными министерствами и ведомствами и направлен в правительство», — рассказали в пресс-службе.