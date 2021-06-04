Российские силовики собрали информацию о недвижимости украинских чиновников в Крыму. Глава полуострова Сергей Аксенов рассказал, что квартирой в регионе владеет Владимир Зеленский.

«Информации оперативной очень много, некоторую с точки зрения оперативных целей и задач невозможно озвучить в публичном поле, тем не менее есть понимание, кто из украинских руководителей сегодня обладает недвижимостью на территории Республики Крым. Я думаю, что это больше компетенция правоохранительной системы, Федеральной службы безопасности. В частности, информация вся проверяется, никаких сомнений нет. Там дальше посмотрим», — заявил Аксенов на Петербургском международном экономическом форуме.

Он добавил, что недвижимостью владеют даже те политики, которые называют себя борцами с российским государством, например президент Украины Владимир Зеленский. По словам Аксенова, долга по квартплате у них нет. Глава полуострова подчеркнул, что заниматься преследованием украинских чиновников за владение недвижимости в Крыму они не собираются.

«Если они живут по российскому законодательству, никаких проблем не будет», — отметил Аксенов.

Глава Крыма добавил, что претензии к владению имуществом могут появиться в случае ведения ими антигосударственной деятельности на Украине, по причине чего будет заведено уголовное дело в России.

Аксенов успокоил представителей украинского бизнеса. Он сообщил, что им никакой угрозы нет, за исключением радикальных националистов.

«Я могу сам искать варианты, как прекратить этот бизнес на территории Крыма, чтобы налоги на АТО не платили», — добавил Аксенов.