Российские сенаторы примут участие в расследовании по биолабораториям на Украине

Совет Федерации вместе с Госдумой будет заниматься расследованием о размещении американских биолабораторий на Украине. Такое заявление сделал глава международного комитета верхней палаты парламента Григорий Карасин.

«Мы обязательно войдем в эту комиссию. Мы обсуждали этот вопрос», — сказал Карасин РИА «Новости».

Он добавил, что сейчас Совфеде обсуждается вопрос, кто представит верхнюю палату парламента в комиссии.

«Мы должны разобраться в деталях этой провокационной затеи с биолабораториями, изучить документы», — подчеркнул сенатор.

Ранее в Госдуму внесли проект постановления со списком депутатов, которые могут войти в комиссию по расследованию деятельности лабораторий Штатов на Украине.

Министерство обороны РФ ранее заявило, что США потратили свыше 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, участвовавших в американской военно-биологической программе.