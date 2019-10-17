Сенаторы оценили договоренность США и Турции о прекращении огня в Сирии

Прекращение военных действий — это самое важное для мирных граждан Сирии. Поэтому договоренность между Турцией и США об остановке военной операции — это очень хорошо. Об этом «360» заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он особо отметил, что переговоры прошли вовремя. Столкновения правительственных войск Турции и Сирии не успели случиться, что позволило сохранить жизни мирных людей в зоне боевых действий.

«Если они смогли договориться и начали переговорный процесс, то это хорошо. Потому что именно к этому призывали Турцию все мировые лидеры и на Западе, и на Востоке», — сказал сенатор.

Турция приостановит военную операцию в Сирии на 120 часов Подробнее

При этом Владимир Джабаров отметил, что представить сейчас, как будут разворачиваться события дальше нельзя.

«Нужно посмотреть, что будет представлять из себя буферная зона, какая ее глубина, какие условия там будут для пребывания людей. Кто там может находиться, кто не может. Это все будет выясняться в последствии переговоров. Главное остановить боевые действия», — заявил российский сенатор.

С мыслью о том, что сейчас для Сирии нет ничего важнее мира согласился член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Идет большая игра и каждый отстаивает свои интересы, но приостановка боевых действий и попытка переговорного процесса — это самое главное. Нет ничего важнее мира», — сказал он.

На вопрос о том, почему Турция решилась на переговоры, сенатор отметил, что на Анкару оказывалось серьезное внешнее давление и при этом страна преследовала свои внутренние интересы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс провели переговоры в Анкаре в ходе которых турецкий лидер согласился на 120 часов прекратить военную операцию на севере Сирии. За это время курдская армия должна вывести свои войска вглубь территории. После этого операция «Источник мира» окончательно прекратится.

По словам Пенса, США откажутся от введения новых санкций против Турции. Кроме того, он не исключил, что американский лидер Дональд Трамп снимет ранее введенные ограничения, которые он применил в ответ на начало военной операции.

Турция ввела войска на север Сирии в рамках военной операции «Источник мира», которая началась 9 октября. Официально Анкара заявила, что намерена бороться с радикальными исламистами и курдами, которых она считает террористами. Ранее США вывели войска с территории Сирии, а Сирийские демократические силы, куда в основном входили курды, потеряли шанс на защиту. Они договорились с Дамаском, который направил правительственные войска на север страны.

Основной целью военной операции Турции было создать вокруг своих границ буферную зону, чтобы контролировать перемещение на свою территорию, а после выслать туда сирийских беженцев.