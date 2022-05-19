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    19 мая 2022, 20:38

    Российские регионы возьмут шефство над Донбассом

    Замглавы администрации президента Кириенко: регионы России возьмут шефство над ДНР и ЛНР

    Александр Блинов

    Российские регионы возьмут шефство над муниципалитетами ДНР и ЛНР. Решение об этом принял президент РФ Владимир Путин, заявил первый замруководителя администрации главы государства Сергей Кириенко.

    Российские регионы возьмут шефство над Донбассом

    «Президентом принято решение, что российские регионы возьмут шефство над районами, муниципалитетами Донецкой и Луганской народных республик», — привел ТАСС слова Кириенко, объявившего об этом на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

    Кириенко заявил, что сегодня Россия помогает Донбассу с точки зрения финансовых, материальных и человеческих ресурсов, но россиянам, по его словам, есть чему поучиться у людей в Донбассе с точки зрения патриотизма, чувства гордости и ответственности за свою судьбу.

    По его словам, Донбасс ждет «полное освобождение исторических территорий».

    «Уверен абсолютно, что и российская армия, и милиция ДНР и ЛНР обеспечат восстановление исторических границ», — сказал он.

    Жители Донбасса получат возможность самостоятельно определить свою будущую судьбу, добавил Кириенко.