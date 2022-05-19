Российские регионы возьмут шефство над Донбассом

Российские регионы возьмут шефство над муниципалитетами ДНР и ЛНР. Решение об этом принял президент РФ Владимир Путин, заявил первый замруководителя администрации главы государства Сергей Кириенко.

«Президентом принято решение, что российские регионы возьмут шефство над районами, муниципалитетами Донецкой и Луганской народных республик», — привел ТАСС слова Кириенко, объявившего об этом на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

Кириенко заявил, что сегодня Россия помогает Донбассу с точки зрения финансовых, материальных и человеческих ресурсов, но россиянам, по его словам, есть чему поучиться у людей в Донбассе с точки зрения патриотизма, чувства гордости и ответственности за свою судьбу.

По его словам, Донбасс ждет «полное освобождение исторических территорий».

«Уверен абсолютно, что и российская армия, и милиция ДНР и ЛНР обеспечат восстановление исторических границ», — сказал он.

Жители Донбасса получат возможность самостоятельно определить свою будущую судьбу, добавил Кириенко.