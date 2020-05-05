Российские регионы освободили от выплат по бюджетным кредитам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал новое постановление. Согласно ему, регионы нашей страны смогут не платить по бюджетным кредитам до конца 2020 года из-за пандемии коронавируса. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

В тексте постановления сказано, что субъекты должны платить с 2021 по 2024 год по 5% долга ежегодно. А с 2025 по 2029 года — выплачивать остаток равными долями. При этом у регионов будет возможность погасить задолженность досрочно.

Деньги, которые не будут потрачены на погашение кредита в этом году, регионы смогут пустить на борьбу с пандемией коронавируса. Кроме того, ими же субъекты смогут снивелировать более малые поступления в бюджеты. Это позволит сделать экономику областей и краев более устойчивыми «в условиях непростой социально-экономической ситуации».

К утру 5 мая в России больше 145 тысяч человек заразились коронавирусом. Из них 18,1 тысячи уже здоровы. Умерли от вируса нового типа 1356 человек.