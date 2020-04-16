Российские медики получат 48 млрд рублей за борьбу с коронавирусом

Российские медики, которые сейчас находятся на передовой битвы с коронавирусом в регионах, получат дополнительные выплаты. Правительство выделит для этого 48 миллиардов рублей.

«Сегодня мы также обсудим выделение регионам свыше 45 миллиардов рублей в качестве субсидий для стимулирующих выплат медикам и другим работникам, которые участвуют в лечении пациентов с коронавирусом, о чем говорил президент [России Владимир Путин]», — приводит ТАСС слова премьер-министра России Михаила Мишустина.

Глава правительства добавил, что еще три миллиарда рублей получат медики, которые работают в скорой помощи и в подведомственных больницах силовых и правоохранительных структур. Еще 640 миллионов рублей направят на создание дополнительных инфекционных коек в медицинских учреждениях по всей России. Ранее в ключевые ведомства направили три миллиарда рублей из резервного фонда Кабмина для борьбы с пандемией 2019-nCoV.

По последним данным, в России зафиксировали 27 938 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами COVID 19 стали 232 человека.