  • Российские дипломаты посоветовали НАТО закупить учебники по истории

    22 октября 2019, 03:53

    Кирилл Фролов

    Российские дипломаты посоветовали НАТО купить учебники по истории Второй мировой войны вместо комплектов зимнего обмундирования, рассчитанного на 40-градусный мороз. На это обратила внимание «Газета.Ru».
    Российские дипломаты посоветовали НАТО закупить учебники по истории

    Постпредство опубликовало ссылку на портал электронных закупок Североатлантического альянса. Там говорится о заказе 78 тысяч комплектов зимнего камуфляжа для проведения операций при температуре до минус 40°C. Одежда предназначена для всех стран НАТО, а также для военных из Австрии, Финляндии, Швеции и Украины, говорится в заявке. В альянсе готовы выделить на это 70 миллионов евро.

    В российском постпредстве задались вопросом, является ли этот заказ доказательством «чисто оборонительного военного планирования НАТО».

    «Может, стоит закупить книги по истории Второй мировой войны, например про Сталинград?» — предложили авторы поста.