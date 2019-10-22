Российские дипломаты посоветовали НАТО закупить учебники по истории
Российские дипломаты посоветовали НАТО купить учебники по истории Второй мировой войны вместо комплектов зимнего обмундирования, рассчитанного на 40-градусный мороз. На это обратила внимание «Газета.Ru».
Постпредство опубликовало ссылку на портал электронных закупок Североатлантического альянса. Там говорится о заказе 78 тысяч комплектов зимнего камуфляжа для проведения операций при температуре до минус 40°C. Одежда предназначена для всех стран НАТО, а также для военных из Австрии, Финляндии, Швеции и Украины, говорится в заявке. В альянсе готовы выделить на это 70 миллионов евро.
В российском постпредстве задались вопросом, является ли этот заказ доказательством «чисто оборонительного военного планирования НАТО».
«Может, стоит закупить книги по истории Второй мировой войны, например про Сталинград?» — предложили авторы поста.