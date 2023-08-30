Власть 30 августа 2023, 08:16 Российские дипломаты заявили о лицемерии США на фоне нового пакета помощи Украине Посольство России в США сочло новый пакет помощи Украине верхом лицемерия Фото: Telegram-канал посольства РФ в США

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Очередной пакет военной помощи Соединенных Штатов Украине является верхом лицемерия. Такое мнение высказало посольство РФ в США в своем Telegram-канале.

«Анонсированная поставка обанкротившемуся режиму Зеленского снарядов для РСЗО HIMARS и систем ПВО, а также других боеприпасов на сумму в четверть миллиарда долларов — верх лицемерия», — заявили российские дипломаты.

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Они отметили, что американские чиновники объясняют свое содействие заботой об украинцах. На самом же деле Штаты не отказываются от концепции «борьбы с Россией до последнего украинца», подчеркнули в посольстве.

Там обратили внимание и на слова сенатора и экс-кандидата в президенты Митта Ромни. Он заявил, что США хотят уничтожить армию России «обходясь весьма небольшими финансовыми затратами и не жертвуя при этом ни одним американским солдатом». Из его высказывания можно сделать вывод, что жизни граждан других государств для властей Соединенных Штатов не имеют значения.

Ранее США заявили, что отправят Украине еще одну партию оружия и боеприпасов. Такая помощь оценивается в 250 миллионов долларов.