Власть 13 июня 2023, 15:27 Российские дети для посещения уроков физкультуры будут показывать справки Президент Путин подписал закон о допуске детей на физкультуру при наличии справки Freepik

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Российский президент Владимир Путин подписал закон о допуске школьников к урокам физкультуры исключительно при наличии справки, полученной после осмотра врачами. Этот документ появился на портале правовой информации.

Таким образом закон «Об образовании в РФ» получит новое положение, по которому «до занятий физической культурой допускаются обучающиеся на основании сведений, содержащихся в заключении медицинской организации, выданном по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров обучающихся».

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Школы обяжут обеспечить организацию оказания первой помощи своим ученикам. Теперь помогать им смогут учителя и другие сотрудники учебного заведения, у которых есть навыки.

Объясняется, что закон приняли после ряда случаев, когда школьникам резко становилось плохо после занятий физкультурой. Им понадобилось срочное медицинское вмешательство. Теперь остро стоит вопрос об оказании помощи учащимся до приезда врачей. Ранее стало известно, что президент подписал закон о выходе России из договора с Украиной по сотрудничеству в Керченском проливе и Азовском море.