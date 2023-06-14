Власть 14 июня 2023, 07:47 Российские депутаты представят предложения по определению правового статуса ЧВК — Картаполов Депутат Картаполов: Дума скоро представит предложения по определению правового статуса ЧВК РИА «Новости»

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Предложения об определении официального статуса частных военных компаний (ЧВК) в России в ближайшее время представят в Госдуму. Об этом в комментарии «Интерфаксу» заявил председатель комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, уже многие вещи, касающиеся выполнения частными военными организациями задач в зоне спецоперации, урегулированы. Однако стоит определить, что такое ЧВК, их роль и место в правовой структуре.

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«Вот этим мы занимаемся действительно. Я полагаю, что в ближайшее время решим и предложим варианты», — сказал он.

Картаполов пояснил, что речь идет не о легализации, а о том, чтобы «сформировать их правовой статус в соответствии с нашим законодательством». Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что нужно привести в соответствие со сложившейся практикой статус добровольческих отрядов и частных военных компаний. Он подчеркнул, что все бойцы в зоне СВО являются защитниками России.

Накануне проект закона об особенностях освобождения участников спецоперации от уголовной ответственности внесли на рассмотрение Госдумы. Людей, которые совершили преступления средней или небольшой степени тяжести, должны помиловать.