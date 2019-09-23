Российские депутаты предложили изолировать воров в законе

Дело об убийстве Михаила Круга закрыто спустя 17 лет. Виновника наказали без суда Подробнее

Инициаторами стали глава комитета Василий Пискарев и его заместители Александр Хинштейн и Эрнест Валеев.

Согласно поправке, отдельное содержание должно назначаться «осужденным за занятие высшего положения в преступной иерархии». Таких преступников рекомендуют сажать в камеры штрафных изоляторов, помещения камерного типа и единые помещения камерного типа.

«Содержание осужденных в указанных помещениях не является наказанием и осуществляется в порядке и на условиях отбывания назначенного судом вида наказания», — считают парламентарии.

Сейчас отдельно от других в тюрьмах держат заключенных, совершивших опасное преступление, либо при рецидиве. Также эта мера распространяется и на тех, кто получил пожизненный срок. Речь идет о террористах и маньяках. По мнению Пискарев, руководители ОПС не менее опасны для окружающих. Ведь они могут координировать преступления, даже находясь за решеткой, а также негативно влиять на людей рядом с ними.

«Потому мы предлагаем полностью их изолировать от других заключенных», — пояснил он. Его процитировала газета «Известия».

Как написала «Российская газета», ранее это предложение уже поддержала фракция «Единой России».