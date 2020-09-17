Российские чиновники останутся без прибавки к зарплате в 2021 году

Зарплаты государственных служащих в России в следующем году индексировать не будут. Исключение коснется только военных. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Мы сократили все расходы, не связанные с публичкой (публичными обязательствами — прим. ред.), с социальными обязательствами — на 10%, ГПВ — на 5%, примерно по 900 миллиардов рублей у нас получилось», — приводит РИА «Новости» слова Силуанова.

Министр добавил, что в связи с оптимизацией зарплату государственных служащих в 2021 году индексировать не будут. Силуанов заявил, что без этих мер Россия не выйдет на сбалансированные принципы бюджетной политики в 2022 году. Сокращение расходов позволит сэкономить 927 миллиардов рублей в следующем году, 970 миллиардов рублей — в 2022 году и около 900 миллиардов рублей — в 2023 году.

Ранее правительство РФ одобрило сокращение расходов на зарплаты чиновникам и государственную программу вооружения. Оптимизация не коснется зарплат военнослужащих, поддержки регионов, расходов на социальные нужды и обслуживания государственного долга.