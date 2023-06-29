Власть 29 июня 2023, 15:43 Российские бизнесмены стали чаще подавать заявки на регистрацию товарных знаков — Путин Президент Путин: число заявок бизнесменов на регистрацию товарных знаков выросло на треть Freepik

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Российские бизнесмены за пять месяцев текущего года подали на треть больше заявок на регистрацию товарных знаков, чем за тот же период в прошлом году, сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании третьего ежегодного форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Его слова привел ТАСС.

За пять месяцев 2023 года поступило 43 тысячи таких заявок, уточнил президент.

Путин призвал приложить усилия к тому, чтобы в России производились собственные современные товары, появлялись новые технологии. Он отметил, что долгое время западные товары вытесняли отечественные, причем не всегда за счет цены и качества, часто — за счет агрессивной рекламы и умения уходить от выполнения норм ВТО.

Ранее, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава государства заявил, что в прошлом году предприниматели страны подали 90 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков: на одежду и обувь, бытовую химию, парфюмерию и косметику, программное обеспечение.

Кстати, сегодня вступил в силу закон, позволяющий всем желающим регистрировать собственные товарные знаки. Раньше на это имели право только ИП и юрлица, а теперь — все предприниматели, в том числе самозанятые.