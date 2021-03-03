Российские активы защитят от «зеленых» настроений Запада

России следует быть готовой к «зеленому развороту» Запада. Глава государства Владимир Путин поручил защитить отечественные активы от рисков падения спроса.

Перечень поручений российского лидера по итогам совещания о ситуации в банковской сфере опубликовал сайт Кремля.

«Разработать план мероприятий по снижению рисков возможного негативного влияния на экономику и финансовые рынки Российской Федерации вследствие сокращения спроса со стороны участников глобального рынка капитала на активы с высокими климатическими рисками и обеспечить его реализацию», — отмечено в документе.

План мероприятий по снижению рисков должны будут подготовить Михаил Мишусти и Эльвира Набиуллина к 1 сентября. Далее доклад необходимо обновлять каждый полгода.

Мир сейчас охотнее инвестирует в компании, которые отвечают нормам ESG (environmental, social and governance), напомнила Lenta.ru. В 2020 году среди фондов акций США по доходности лидировали те, что вкладываются в компании из сферы чистой энергетики. В эту сторону «разворачиваются» и крупные инвесторы.