Власть 13 января 2024, 03:10 Российская журналистика разделилась на два лагеря — глава СЖР Глава СЖР Соловьев: в журналистике произошло разделение на две части Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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В отечественной журналистике произошло четкое разделение на тех, кто уехал за границу и работает на противника, и тех, кто остался и трудится на благо Родины. Об этом РИА «Новости» в преддверии Дня российской печати заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Сейчас в нашей журналистике произошла четкая дифференциация, четкое разделение на тех, кто уехал за рубеж и откровенно работает на врага, и на тех, кто остался и работает на страну и на победу», — заявил глава СЖР.

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Он отметил, что отечественные военкоры работают в зоне СВО, и эта работа одна из самых опасных. Соловьев напомнил, что журналисты погибали на заданиях.

Напомнил глава СЖР о периоде коронавируса, когда многие коллеги испытали потрясения, но смогли сохранить коллективы и редакции.

День российской печати учредили в 1991 году, его отмечают ежегодно 13 января.

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