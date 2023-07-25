Власть 25 июля 2023, 21:14 Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Северную Корею Минобороны РФ: российская делегация во главе с Шойгу прилетела в КНДР

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Российская военная делегация прибыла в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Возглавил миссию глава Минобороны Сергей Шойгу, сообщали в Telegram-канале ведомства.

«В международном аэропорту Сунан (пригород Пхеньяна) состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты Почетного караула Корейской народной армии», — рассказали в Минобороны.

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У трапа самолета главу российского министерства обороны встречал северокорейский генерал армии Кан Сун Нам.

Российская делегация примет участие в мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что этот визит поспособствует укреплению военных связей между двумя странами.

Приглашение российской стороне пришло от министерства обороны КНДР. Предположительно, визит продлится до 27 июля.