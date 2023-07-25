25 июля 2023, 21:14
Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Северную Корею
Минобороны РФ: российская делегация во главе с Шойгу прилетела в КНДР
Российская военная делегация прибыла в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Возглавил миссию глава Минобороны Сергей Шойгу, сообщали в Telegram-канале ведомства.
«В международном аэропорту Сунан (пригород Пхеньяна) состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты Почетного караула Корейской народной армии», — рассказали в Минобороны.
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У трапа самолета главу российского министерства обороны встречал северокорейский генерал армии Кан Сун Нам.
Российская делегация примет участие в мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что этот визит поспособствует укреплению военных связей между двумя странами.
Приглашение российской стороне пришло от министерства обороны КНДР. Предположительно, визит продлится до 27 июля.
Северная Корея
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
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