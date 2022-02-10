Российская разведка знала об отправке террористов в Казахстан

Российская разведка знала, что террористы ИГ* и члены других банд, разгромленные в Сирии, направляются в Среднюю Азию, и предупреждала Казахстан. Об этом глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал в интервью «МК».

Нарышкин сказал, что российская разведка обладала сведениями, что члены бандформирований, которых разгромили в САР, потянулись в страны Средней Азии.

«Это не было секретом ни для нас, ни для спецслужб этих государств. Известно было и о том, под чьим патронажем проходило такое перемещение», — сообщил глава СВР.

Нарышкин добавил, что эта информация вызывала беспокойство у всех стран региона. Россия предупреждала об этом Казахстан и другие страны — участницы ОДКБ.

Январские события в Казахстане, по словам Нарышкина, показали, как деструктивные политические силы могут использовать мирные поначалу акции для того, чтобы попытаться устроить госпереворот.

«Эти силы не побрезгуют воспользоваться и боевиками всех мастей. Руководство ими осуществляется по стандартным схемам раскачивания внутриполитической ситуации, наглядно продемонстрированным на Украине в 2014 году», — сказал Нарышкин.

Ранее RT написал, что ОДКБ проведет ряд учений в странах Центральной Азии в 2022 году.

* ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в РФ.