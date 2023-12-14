Власть 14 декабря 2023, 13:01 Российская армия улучшила позиции в зоне проведения спецоперации Путин заявил об улучшении положения войск России на линии соприкосновения Телеканал «360»

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Российские войска улучшили свое положение на всей линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в ходе подведения итогов года на совмещенной с прямой линией пресс-конференции заявил президент Владимир Путин.

Он напомнил, что контрнаступление украинской армии полностью провалилось. В ходе последней попытки противник намеревался прорваться на левый берег Днепра и выйти к Крыму.

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«Что произошло на участке: ВСУ сосредоточили удары артиллерии по левому участку. Чтобы сохранить ребят и не подвергать их риску, было принято решение отойти на несколько метров в лесопосадки. Они там скрыли личный состав и уберегли от лишних потерь», — поделился Путин.

Президент добавил, что украинские военные зашли на освободившийся небольшой участок, но оказались в «огневом мешке».

При этом командование ВСУ нисколько не считалось с потерями, понимая, что в ходе боев большую часть военных уничтожит встречный огонь.

Такое поведение украинских офицеров Путин назвал глупым и безответственным.

«По всей линии наши силы улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии действий. На всех стадиях идет улучшение положения войск», — заявил президент России.

Само проведение специальной военной операции Владимир Путин назвал вынужденным.

Совмещенная с прямой линией пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в Гостином Дворе Москвы. Следить за ответами на вопросы главы государства можно в трансляции «360».