Власть 14 декабря 2023, 15:00 Российская армия оставит ВСУ около Крынок для дальнейших ударов Путин посоветовал Генштабу не спешить с выдавливанием ВСУ из Крынок РИА «Новости»

Читать 360tv в

Переброшенные к поселку Крынки на левом берегу Днепра украинские войска оказались жертвами своего командования. Но этой ситуацией воспользовалась российская армия, которая продолжает планомерно уничтожать противника на этом участке. Об этом в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что не так давно общался с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым и посоветовал ему не спешить выдавливать ВСУ с занятой территории.

«Прямо скажу, нам выгодно, чтобы они туда подавали бездумно дальше личный состав. К сожалению. Это такая логика вооруженной борьбы. Но они продолжают это делать. Это трагедия, я считаю, для них», — заявил Путин.

Глава государства напомнил, что после высадки украинского десанта на левый берег Днепра российское командование отвело войска в лесополосу, чтобы не подставляться под удары артиллерии ВСУ. Проведенный маневр сохранил большое количество жизней российских военных.

Занятую ВСУ площадку начали атаковать беспилотники и другие средства поражения. Несмотря на большие потери командиры бросают на этот участок все новые и новые силы. Ежедневные потери украинской армии уже перешли на десятки.