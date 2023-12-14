Власть 14 декабря 2023, 12:20 Россияне заявили об эффективности вопросов Путину Отправившая Путину жалобу на невыплату зарплаты россиянка получила деньги Телеканал «360»

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Эффект совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина показал свой эффек еще до начала. Одной из обратившихся с жалобой к российскому лидеру на невыплату зарплаты женщине отдали деньги вечером. Об этом перед началом мероприятия рассказал журналист Павел Зарубин.

«Вчера утром написала на сайт Путину вопрос, где зарплата, а уже вечером она пришла», — процитировал репортер ВГТРК историю россиянки.

Президент России Владимир Путин подводит итоги года в рамках пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе Москвы. Модераторами в общении с журналистами выступает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Вопросы от граждан главе государства задают журналисты Первого канала и телеканала «Россия 1» Екатерина Березовская и Павел Зарубин.

«360» ведет прямую трансляцию с главными заявлениями Владимира Путина.