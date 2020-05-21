Россияне втрое чаще начали жаловаться на нарушение трудовых прав

С начала режима нерабочих дней 30 марта по 20 мая статистика онлайн-обращений в трудовую инспекцию показала троекратное, по сравнению с тем же периодом минувшего года, увеличение жалоб на незаконные увольнения и невыплату зарплат.

Как сообщила газета «Известия», инспекция приняла 20,2 тысячи жалоб. В прошлом году за этот же период было принято 6,4 тысячи обращений. На незаконные увольнения пожаловались 28% обратившихся в Роструд россиян. Чуть более четверти сообщений (26%) касаются задержек зарплаты, удержаний из жалованья и окладах ниже МРОТ. Почти пятая часть (22%) обращений связана с вопросами о коронавирусе, а также о больничных, отпусках, отстранениях от работы и регистрации на бирже труда.

Об условиях изменения труда, ответственности работодателя и приеме на работу спрашивали экспертов трудовой инспекции 13% обратившихся россиян.

В Роструд начали активно обращаться и работодатели. Консультационный характер обращений носят 90% поступивших звонков и посланий. Обратившиеся интересовались оформлением трудовых отношений в новых условиях, вопросами охраны труда и оформлением удаленной работы.

На заседании Российской трехсторонней комиссии, которая состоится 29 мая, будет обсуждаться возможность уменьшения срока уведомления об увольнении по сокращению штата с двух месяцев до 14 дней. Эксперты опасаются, что в случае принятия нормы работники лишатся двухмесячных выплат, которые сейчас им положены по законы.