Россияне втрое чаще начали жаловаться на нарушение трудовых прав
Как сообщила газета «Известия», инспекция приняла 20,2 тысячи жалоб. В прошлом году за этот же период было принято 6,4 тысячи обращений. На незаконные увольнения пожаловались 28% обратившихся в Роструд россиян. Чуть более четверти сообщений (26%) касаются задержек зарплаты, удержаний из жалованья и окладах ниже МРОТ. Почти пятая часть (22%) обращений связана с вопросами о коронавирусе, а также о больничных, отпусках, отстранениях от работы и регистрации на бирже труда.
Об условиях изменения труда, ответственности работодателя и приеме на работу спрашивали экспертов трудовой инспекции 13% обратившихся россиян.
В Роструд начали активно обращаться и работодатели. Консультационный характер обращений носят 90% поступивших звонков и посланий. Обратившиеся интересовались оформлением трудовых отношений в новых условиях, вопросами охраны труда и оформлением удаленной работы.
На заседании Российской трехсторонней комиссии, которая состоится 29 мая, будет обсуждаться возможность уменьшения срока уведомления об увольнении по сокращению штата с двух месяцев до 14 дней. Эксперты опасаются, что в случае принятия нормы работники лишатся двухмесячных выплат, которые сейчас им положены по законы.