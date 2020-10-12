Россияне вложили 1,2 млрд собственных денег в благоустройство территорий
Граждане не обязательно должны вкладывать в ремонт или детскую площадку свои деньги. Главное — они указывают властям, на что именно потратить средства, и следят за качеством работ, сообщили «Ведомости». После этого люди больше ценят то, что было создано при их участии.
В 2015 году на базе Научно-исследовательского финансового института Минфина появился Центр инициативного бюджетирования. Он объединил несколько существовавших на то время инициатив — «Народный бюджет», «Проект поддержки местных инициатив» и другие, рассказал директор института Владимир Назаров. Идею изначально поддержали «Единая Россия» и Объединенный народный фронт.
Гражданские инициативы помогают избежать таких казусов, как во Владивостоке, где местные власти установили скамейки и огромные урны из гранита. Жители сравнивали эту атрибутику с кладбищенской и даже принесли на место несколько венков. В итоге лавочки убрали.