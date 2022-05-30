Россияне стали больше проявлять интерес к выборам

Россияне стали проявлять больше интереса к выборам. Об этом говорит активность населения на предварительном голосовании «Единой России», заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Мы видим, что внимание к такому голосованию огромное. Заявки на участие в нем подали около двух миллионов человек. Это голоса, отданные за путь развития России. За ее будущее, которое мы строим сейчас», — привели слова Медведева в Telegram-канале партии.

Причем в 2022 году жалоб во время голосования оказалось значительно меньше. Как отметили в партии, процедура выбора стала более прозрачной и понятной.

Предварительное голосование «Единой России» проходило в период с 23 по 29 мая. Жители страны могли сделать свой выбор в электронном формате. Регистрация выборщиков проходила с 18 апреля по 27 мая. Их количество составило почти 2,2 миллиона человек, что стало беспрецедентным. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Во время выборов в единый день голосования в 34 российских регионах определятся 21,5 тысячи мандатов.