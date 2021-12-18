Россияне смогут встать на учет в налоговой через «Госуслуги»

Проект закона, предусматривающий возможность постановки на налоговый учет для россиян и жителей стран-членов ЕАЭС через портал госуслуг, получил одобрение правительства. Об этом сообщили на сайте кабмина.

Законопроект, одобренный правительством, подразумевает поправки в федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“». Кабмин поручил внести его в Госдуму.

Нововведение позволит направлять заявления для постановки на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход посредством портала госуслуг.

Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект о получении ИНН через госуслуги. Налоговый орган будет направлять его в виде электронного документа.

Подать заявление для постановки на учет в электронной форме можно уже сейчас на сайте ФНС, но для получения свидетельства нужно явиться в налоговую инспекцию. После того, как нововведения вступят в силу, процесс полностью переведут в электронный формат.

Ранее Госдума также приняла в третьем чтении закон о введении Fan ID.