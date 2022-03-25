Россияне смогут устроиться на новую работу без увольнения с прошлой

Россиянам могут разрешить до 31 декабря устраиваться на новую работу без увольнения с прошлой. Об этом по итогам заседания комиссии по социально-трудовым отношениям сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, передал «Интерфакс».

Комиссия рассмотрела проект постановления кабмина «Об особенностях регулирования трудовых отношений в 2022 году». Он включает меры для обеспечения устойчивости и развития экономики в условиях санкций. Положения, предусмотренные документом, носят временный характер и будут применяться до 31 декабря 2022 года, отметили в аппарате.

Документ предусматривает возможность трудоустройства в другую компанию без прерывания отношений с работодателем по основному месту работы, но с приостановкой действия трудового договора. А на новом месте заключается срочный трудовой договор с возможностью продления при взаимном соглашении обеих сторон.

Это не повлияет на предоставление отпуска и трудовых гарантий, а сам перевод на другую работу возможен только по желанию самого работника, добавили в аппарате Голиковой.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении субсидий компаниям, которые в 2022 году трудоустроят молодых людей в возрасте до 30 лет.