Россияне смогут получать бумажные сертификаты о вакцинации в МФЦ

Бумажные сертификаты о вакцинации от ковида начнут выдавать в МФЦ с 16 ноября по всей России. Об этом объявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Для многих такой вариант удобнее. Это актуально для граждан, которые не зарегистрированы на портале госуслуг либо не имеют возможности самостоятельно распечатать сертификаты», — рассказал председатель правительства на координационном совете.

Этот вопрос будут курировать Минцифры и Минздрав. Специалисты ведомств должны будут сделать так, чтобы люди получали бумажные сертификаты без сбоев. Мишустин отметил, что после нерабочих дней во всех регионах усилили меры борьбы с коронавирусом. По всей стране дезинфицируют транспорт и общественные места и наращивают объемы тестирования и вакцинации.

Накануне некоторые россияне заметили, что срок действия их прививочных сертификатов на сайте госуслуг сократился с года до шести месяцев. Позже стало известно, что накладка произошла из-за технического сбоя, который затронул 300 тысяч человек.