Россияне смогут покупать продукты дешевле мирового рынка

Российский рынок позволяет установить низкие цены на продукты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке отечественного агропромышленного комплекса. Его слова опубликовал ТАСС.

Путин отметил, что это касается только внутренней торговли. Президент считает это конкурентным преимуществом страны.

«Особо отмечу, что выросшие объемы производства позволяют нам обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке», — сказал он.

Также глава государства подчеркнул, что «Россия будет рачительнее относиться к поставкам продовольствия за границу».

Россия перекрывает свои потребности по зерну и маслу, заявил Путин. По его словам, в ближайшие годы страна выйдет на опережающие темпы роста в сфере аграрной промышленности и продовольствия.