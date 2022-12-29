Власть 29 декабря 2022, 16:58 Россияне смогут отказаться от сдачи биометрии для получения услуг Путин подписал закон, запрещающий принудительный сбор биометрии для получения услуг РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин утвердил закон о единой биометрической системе. Документ обнародовали на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу 29 декабря, но часть его положений будет действовать с 1 июня 2023 года, 1 января 2024 года и 1 января 2027 года.

Биометрию будут размещать и обрабатывать в единой госсистеме. По закону предусматривается закрытый список биометрических персональных данных. Речь идет об изображении лица и образце голоса. Также запрещается принуждать сдавать биометрию. То есть россиянам не откажут в коммерческих и госуслугах, если они не захотят предоставлять свои биометрические данные.

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Закон запрещает трансграничную передачу собранной биометрии. Использование и хранение материала разрешат лишь в базах данных на территории России. Также жители страны смогут отозвать ранее данное согласие на сбор биометрии через любое отделение МФЦ. В упрощенном виде у россиян появится возможность удалить свои данные, если они без их желания окажутся в системе. Держать использование биометрии под контролем можно через портал госуслуг.

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В Госдуме уже говорили о том, что поправки направлены на то, чтобы остановить распространение биометрических данных разными коммерческими организациями.

Законопроект о единой биометрической системе приняли в нижней палате парламента 21 декабря.