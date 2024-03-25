Власть 25 марта 2024, 22:10 Россияне сдали более 4,5 литра крови после теракта в Crocus City Hall Голикова: россияне сдали 4,5 тысячи литров крови после теракта РИА «Новости»

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Россияне активно сдают кровь для помощи пострадавшим после теракта в Crocus City Hall. На сегодняшний день они сдали уже более четырех с половиной тысяч литров крови и более тысячи литров плазмы. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова. Ее слова привел официальный сайт Кремля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что первая машина скорой помощи прибыла к Crocus City Hall уже через четыре минуты после вызова. Врачи госпитализировали 94 пострадавших в 14 больниц. Хотя многие пострадавшие были в очень тяжелом состоянии, при госпитализации никто не погиб. Сейчас из 12 крайне тяжелых пациентов почти половину перевели в другую категорию.