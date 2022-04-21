Россияне получат новый закон о психиатрической помощи

В России планируется обновить закон «О психиатрической помощи». Проект нового документа был представлен рабочей группой в середине апреля в Общественной палате на так называемых нулевых чтениях. После доработки его планируется внести на рассмотрение в Госдуму. Об этом написали «Известия».

Ныне действующий закон о психиатрической помощи существует с 1992 года и за это время значительно отстал от современных норм. В нем накопился целый ряд нестыковок с другими законодательными актами, принятыми позже, включая закон «Об основах охраны здоровья граждан».

Специалисты в один голос подтвеждают, что изменения необходимы. В рабочей группе рассказали, что новшества могут касаться, помимо прочего, прав проживающих в психоневрологических диспансерах (ПНИ) и помощи пациентам с деменцией. Однако часть предложений, внесенных на ранних стадиях разработки документа, предлагала, по сути, частичный возврат к советской системе психиатрической помощи.

Таким образом, по мнению экспертов, после внесения всех доработок в законопроект потребуется широкая общественная дискуссия.